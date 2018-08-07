2018-08-07T20:50:30+03:00
Политика

В Госдуму внесли законопроект о госрегулировании цен на бензин

Авторы документа считают, что такая мера позволит защитить потребителей от резкого роста расходов на топливо
Дарья ИВАШКИНА
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В Госдуму внесли законопроект о госрегулировании цен на бензинВ Госдуму внесли законопроект о госрегулировании цен на бензинФото: Анастасия НОВИКОВА
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Во вторник, 7 августа, депутаты от КПРФ Валерий Рашкин и Денис Парфенов внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий введение государственного регулирования цен на бензин и дизельное топливо.

Согласно документу, опубликованному в базе данных нижней палаты российского парламента, с 1 января 2019 года правительство нашей страны должно будет устанавливать предельные цены на автомобильное топливо. Как считают авторы инициативы, это позволит защитить потребителей от резкого роста расходов на бензин.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в этом году в России наблюдалось резкое повышение стоимости нефтепродуктов. Так, за январь - апрель цены на бензин выросли на 1,5%, при этом в мае топливо подорожало на 5,7%. В итоге для нормализации ситуации правительство приняло ряд мер. В частности, с 1 июня были снижены акцизы на бензин и дизтопливо на три тысячи и две тысячи рублей за тонну соответственно.

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