Президент Эквадора назвал условие выхода Ассанжа из посольства

СЕГОДНЯ 22:24 2018-08-07T22:24:42+03:00

Как выяснилось, в настоящее время власти южноамериканской республики ведут переговоры с юристами основателя WikiLeaks

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Президент Эквадора Ленин Морено назвал условие выхода основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из посольства южноамериканской республики в Лондоне. По его словам, создатель скандального сайта может покинуть территорию дипмиссии страны в любой момент, если при этом Великобритания будет соблюдать его права.

По словам политика, в настоящее время эквадорские власти ведут переговоры с адвокатами Ассанжа о его будущем. Как выяснилось, стороны работают над соглашением, которое обеспечило бы «сохранение жизни основателя WikiLeaks и соблюдение международных норм».

«Если мы придем к такому соглашению, мы будем рады попросить господина Ассанжа покинуть посольство и подвергнуться соответствующему судебному разбирательству», - сказал Морено в интервью телеканалу NTN24

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце июля президент Эквадора заявил, что создатель WikiLeaks, который с 2012 года живет в посольстве южноамериканской республики в Лондоне, должен будет покинуть здание диппредставительства.

А чуть позднее появилась информация о том, что австралийский журналист готовится покинуть эквадорское посольство из-за проблем со здоровьем, вызванных многолетней изоляцией.