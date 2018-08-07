2018-08-07T22:50:07+03:00
Звезды

Джоли пожаловалась на «незначительные алименты» от Питта

По словам адвоката актрисы, актер уже более полутора лет не выделяет деньги на содержание детей
Дарья ИВАШКИНА
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Голливудская актриса Анджелина ДжолиГолливудская актриса Анджелина ДжолиФото: REUTERS
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Голливудская актриса Анджелина Джоли обвинила своего супруга Брэда Питта, с которым она в настоящее время разводится, в неуплате алиментов. Как заявила адвокат актрисы, за полтора года с момента разрыва отношений Питт не выплатил никаких значительных средств на содержание их общих детей, несмотря на «неофициальное соглашение».

«Питт обязан выплачивать деньги на содержание детей. С момента расставания (супругов) никаких значительных выплат он не сделал», - говорится в заявлении юриста, поданном в суд Лос-Анджелеса.

При этом в документе отмечается, что договоренность супругов о разделении расходов на детей носила неформальный характер. Однако, согласно законам штата Калифорния, каждый родитель обязан обеспечивать своих детей на основе соглашения, достигнутого между супружеской парой.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Анджелина Джоли и Брэд Питт разошлись в сентябре 2016 года, тогда же актриса подала на развод. Пара пробыла в браке два года.

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