2018-08-07T23:12:55+03:00
В мире

Бывший вице-президент Аргентины получил почти шесть лет тюрьмы за коррупцию

Как выяснилось, Амадо Буду, будучи министром экономики, оказывал покровительство компании Ciccone Calcografica
Дарья ИВАШКИНА
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Бывший вице-президент Аргентины Амадо БудуБывший вице-президент Аргентины Амадо БудуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во вторник, 7 августа, суд Аргентины признал виновным бывшего вице-президента страны Амадо Буду в коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями. В итоге экс-чиновник получил пять лет и 10 месяцев тюремного заключения. Кроме того, ему теперь запрещено занимать какие-либо государственные должности.

Так, суд счел доказанным обвинение в ведении дел, не совместимых с госслужбой, и взятках. Согласно материалам дела, в период с 2009 по 2011 года политик, будучи министром экономики, оказывал покровительство компании Ciccone Calcografica, специализирующейся на изготовлении печатной продукции, передает Associated Press.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в Аргентине разгорается коррупционный скандал, связанный с пребыванием у власти Кристины Киршнер. Она руководила страной в 2007-2015 годах, а теперь же рискует оказаться в тюрьме. Дело в том, что в начале этого года водитель Оскар Сентено, который, как выяснилось, был «курьером взяток», решил сдать правоохранителям больше десятка влиятельных бизнесменов и чиновников.

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