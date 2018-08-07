Высокий суд Лондона снял арест с активов Ананьевых

СЕГОДНЯ 23:22 2018-08-07T23:22:04+03:00

Заморозка активов может быть возобновлена, если к иску присоединятся новые инвесторы

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Активы Алексея и Дмитрия Ананьевых разморожены по решению Высокого суда Лондона во вторник. Об этом прессе сообщило агентство Myddleton Communications, представляющее интересы инвесторов, которые подали иск к бизнесменам на сумму $15,6 млн и 11 млн евро.

Отмечается, что арест активов мешал братьям с продажей банка "Возрождение". Суд снял арест после того, как Ананьевы представили денежный эквивалент на сумму "замороженных" активов в фонд суда. Однако представители инвесторов грозят, что снова могут потребовать заморозить активы российских предпринимателей, если к заявлению присоединятся новые истцы., передает Интерфакс.

Представители инвесторов пояснили, что идет о вложениях в бумаги, выпущенные Peters International (Cayman) Limited. По ним гарантом выступала Promsvyaz Capital B.V. and Peters International Investment N.V, которую, по словам исцов, контролировали Ананьевы.

Напомним, сайт kp.ru сообщал, что 15 декабря 2017 года ЦБ ввел временную администрацию в Промсвязьбанке Ананьевых, который был создан в 1995 году и входит в топ-10 по размеру активов. Банк санируется через Фонд консолидации банковского сектора.

Также стало известно, что после санации братья решили разделить семейный бизнес. Каждый из них будет управлять своими активами. Алексею Ананьеву отойдет 100% группы компаний "Техносерв", а его брату Дмитрию - "Промсвязькапитал".