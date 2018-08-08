Госдеп США призвал Россию вывести войска из Абхазии и Южной Осетии

СЕГОДНЯ 00:36 2018-08-08T00:38:07+03:00

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Вашингтон обратился к Москве с призывом, отвести части российских вооруженных сил в Абхазии и Южной Осетии на позиции, которые они занимали до 2008 года. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт.

«Соединенные Штаты призывают Россию отвести силы на позиции, где они находились до вторжения», — сказала она.

Науэрт подчеркнула, что США продолжают поддерживать территориальную целостность Грузии в рамках «международно признанных границ», передает РИА Новости.

Напомним, в ночь на 8 августа 2008 года ВС Грузии обстреляли из установок залпового огня «Град» территорию Южной Осетии, вошли в республику, атаковали населенные пункты, разрушили часть Цхинвала.

Власти России приняли решение защитить мирных жителей Южной Осетии от агрессии и ввели российские войска. Через пять дней ВС РФ смогли оттеснить грузинскую армию с территории республики.

В 2009 году в Южной Осетии была сформирована 4-я российская военная база.

После распада СССР Абхазия заявила о независимости от Тбилиси. Но 14 августа 1992 года грузинские войска вошли в Абхазию. их встретило местное ополчение и добровольцы . Операция по освобождению абхазской столицы длилась 11 дней.

Сухум снова стал абахзским 27 сентября 1993 года , а через три дня вооруженный конфликт завершился. Впоследствии в Абхазию были введены российские миротворцы.

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