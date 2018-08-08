2018-08-08T01:36:57+03:00
Происшествия

Минкомсвязи предлагает блокировать сайты за оправдание терроризма без суда

Поправки в закон подготовлены по предложению президента РФ Путина
Юлия ДИВЕЕВА
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В России предлагают блокировать сайты без суда за поддержку терроризмаВ России предлагают блокировать сайты без суда за поддержку терроризмаФото: Сергей АНДРЕЕВ
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Интернет-ресурсы, содержащие информацию с обоснованием и оправданием терроризма, необходимо блокировать без судебного слушания. Такие поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» подготовило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России по предложению президента Владимира Путина.

В обосновании к проекту, опубликованному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, говорится, что ограничение доступа к информации экстремистского и террористического толка исключительно после решения суда не позволяет блокировать сайты оперативно.

Сейчас за призывы к терроризму и оправданию террористической деятельности через средства массовой информации или интернет-ресурсы предусмотрена уголовная ответственность. Как передает ТАСС, по этой статье нарушителям грозит либо штраф в размере от 300 тысяч рублей до миллиона рублей, либо тюрьма на срок от пяти до семи лет.

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