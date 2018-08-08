Великобритания блокирует обновление состава посольства РФ в Лондоне

СЕГОДНЯ 02:52 2018-08-08T03:03:22+03:00

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Обновление состава посольства России в Лондоне блокируется британскими властями. Такое заявление сделал пресс-секретарь дипмиссии.

«С начала года британскими властями фактически заблокировано обновление состава российского Посольства, визы не могут получить ни дипломаты, ни технические сотрудники. Такое положение дел является абсолютно ненормальным», - сказал он.

Дипломат отметил, что британские власти по-прежнему настроены на сокращение российского дипломатического присутствия в стране. В качестве инструментов для осуществления этого они используют визовые ограничения, искусственное затягивание оформления виз новым сотрудникам и так далее, говорится на сайте посольства РФ.

«Безосновательное массовое выдворение наших дипломатов в марте лишь ещё больше усугубило и без того сложную кадровую ситуацию российских загранучреждений в Великобритании», - подчеркнул пресс-секретарь.

Он напомнил, что Россия неоднократно предлагала обсудить визовые вопросы, в частности в инициированном российской стороной проекте обновленного двустороннего меморандума о взаимопонимании по вопросам выдачи виз с четко оговоренным сроком рассмотрения визовых заявок обеих сторон.

«К сожалению, принцип взаимности для британской стороны, судя по всему, существует только со знаком «минус», — заключил дипломат.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 16 марта Лондон принял решение выслать из страны 23 российских дипломата в ответ на якобы организованное Москвой отравление в местечке Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.