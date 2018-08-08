Дипломаты посетили в тюрьме Нью-Йорка Максима Суверина

СЕГОДНЯ 04:08 2018-08-08T04:08:13+03:00

Россиянин был задержан вместе с еще тремя соотечественниками по обвинению в мошенничестве

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В Нью-Йорке сотрудники генконсульства России посетили изолятор городской тюрьмы Metropolitain Correctional Center и пообщались с задержанным гражданином РФ Максимом Сувериным. Беседа с обвиняемым в экономических преступлениях соотечественником длилась около часа.

Дипломаты сообщили, что у Суверина есть адвокат - Сьюзен Маркус. Дата предварительного слушания по его делу пока не назначена.

«Состояние своего здоровья Суверин охарактеризовал как удовлетворительное. Каких-либо жалоб на предвзятое к себе отношение со стороны персонала тюрьмы, а также других заключенных не высказывал», - говорится в Twitter Генконсульства РФ.

Сотрудники дипмиссии отметили, что у обвиняемого пока нет разрешения пользоваться телефоном. Дипломаты планируют в ближайшее время встретится с его адвокатом.

Напомним, сайт «КП» рассказывал, что , 6 августа стало известно о задержании в США четырех россиян по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества. Операция по задержанию Суверина прошла 30 июля в Бостоне. Вместе с ним по делу проходят Станислав Лисицкий, Алексей Ливадный, Николай Тупикин и Кирилл Дедусев.