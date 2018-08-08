Госдеп призвал Канаду и Саудовскую Аравию самим решить спор

СЕГОДНЯ 05:04 2018-08-08T05:04:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Канада и Саудовская Аравия должны самостоятельно урегулировать существующие между странами разногласия. Такое заявление сделала официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

Она подчеркнула, что решить спор стороны должны дипломатическим путем, и Соединенные Штаты не смогут сделать это за них. Вашингтон уважает международно признанные свободы и поднимает вопросы защиты прав человека на переговорах с саудовскими властями.

«Мы призываем правительство Саудовской Аравии уважать правосудие и обнародовать информацию о некоторых делах», — цитирует слова Науэрт РИА Новости.

Как рассказывал сайт сайт kp.ru, в начале августа МИД Канады выразил озабоченность в связи с задержанием активистов в Саудовской Аравии и потребовал их немедленного освобождения. В Эр-Рияде такие заявления восприняли как вмешательство во внутренние дела страны и объявили канадского посла персоной нон-грата. Также были заморожены все новые торговые и инвестиционные транзакции с Оттавой, а посол королевства отозван для консультаций.