Мэй раскритиковала Джонсона за слова о женщинах в бурках

СЕГОДНЯ 06:10 2018-08-08T06:10:28+03:00

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Экс-главе МИД Великобритании Борису Джонсону следует извиниться за его высказывания в адрес женщин, носящих мусульманскую одежду. Такое заявление сделала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Она поддержала председателя правящей Консервативной партии Брендона Льюиса, который ранее обратился к Джонсону с тем же требованием.

«Некоторые из терминов, которые использовал Борис, описывая внешность людей, явно обидные... Важно, что мы считаем, что люди должны иметь право исповедовать свою религию, а в случае женщин в бурках и накабах - выбирать, как они одеваются. Я считаю, что женщины должны иметь возможность выбирать, как они одеваются», - заявила Мэй в эфире телеканала Sky News.

В понедельник в своей колонке для Daily Telegraph Джонсон прокомментировал вступивший в Дании запрет на ношение одежды, скрывающей лицо, в том числе бурок, никабов, паранджи. Он заявил, что женщины в такой одежде выглядят как бандиты или почтовые ящики. Кроме того, бывший министр предупредил, что будет требовать от женщин снимать бурки, если они будут приходить к нему на прием в таком виде.

«В Великобритании сегодня есть только крошечное, крошечное меньшинство женщин, которые носят эти странные кусочки головных уборов. Однажды, я уверен, они уйдут», - написал Джонсон.

Его слова вызвали шквал критики со стороны лидеров консерваторов.