Мать Скрипаля собирается в Великобританию для встречи с сыном

СЕГОДНЯ 06:38 2018-08-08T06:38:06+03:00

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Елена Скрипаль - мать бывшего двойного агента разведки Сергея Скрипаля, собирается поехать в Великобританию, чтобы увидеться с сыном. Об этом рассказала ее внучка и племянница экс-шпиона Виктория Скрипаль.

«Решили подавать документы от имени бабушки, я - как сопровождающий. Но, скорее всего, мне в очередной раз откажут», - пояснила она.

Женщина сообщила, что 11 августа у нее запланирована встреча с адвокатом по вопросам подготовки документов на визу. Виктория выразила надежду, что британские власти проявят «милосердие и лояльность» и позволят её 90-летней увидеть своего сына, передает ТАСС.

Отметим, что Виктория неоднократно получала в консульстве Великобритании отказ в выдаче въездной визы на въезд.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Скрипаля вместе с дочерью Юлией нашли 4 марта в парке города Солсбери без сознания. Медики установили, что они оба отравились нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в инциденте Россию.