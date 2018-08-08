Мать Скрипаля собирается в Великобританию для встречи с сыном
Елена Скрипаль - мать бывшего двойного агента разведки Сергея Скрипаля, собирается поехать в Великобританию, чтобы увидеться с сыном. Об этом рассказала ее внучка и племянница экс-шпиона Виктория Скрипаль.
«Решили подавать документы от имени бабушки, я - как сопровождающий. Но, скорее всего, мне в очередной раз откажут», - пояснила она.
Женщина сообщила, что 11 августа у нее запланирована встреча с адвокатом по вопросам подготовки документов на визу. Виктория выразила надежду, что британские власти проявят «милосердие и лояльность» и позволят её 90-летней увидеть своего сына, передает ТАСС.
Отметим, что Виктория неоднократно получала в консульстве Великобритании отказ в выдаче въездной визы на въезд.
Напомним, как писал сайт kp.ru, Скрипаля вместе с дочерью Юлией нашли 4 марта в парке города Солсбери без сознания. Медики установили, что они оба отравились нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в инциденте Россию.
Еще больше материалов по теме: «Дело об отравлении Сергея Скрипаля»