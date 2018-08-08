2018-08-08T06:38:06+03:00
Политика

Мать Скрипаля собирается в Великобританию для встречи с сыном

Родственники экс-шпиона британской разведки собирают документы на визу
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Юлия и Сергей СкрипальЮлия и Сергей СкрипальФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Елена Скрипаль - мать бывшего двойного агента разведки Сергея Скрипаля, собирается поехать в Великобританию, чтобы увидеться с сыном. Об этом рассказала ее внучка и племянница экс-шпиона Виктория Скрипаль.

«Решили подавать документы от имени бабушки, я - как сопровождающий. Но, скорее всего, мне в очередной раз откажут», - пояснила она.

Женщина сообщила, что 11 августа у нее запланирована встреча с адвокатом по вопросам подготовки документов на визу. Виктория выразила надежду, что британские власти проявят «милосердие и лояльность» и позволят её 90-летней увидеть своего сына, передает ТАСС.

Отметим, что Виктория неоднократно получала в консульстве Великобритании отказ в выдаче въездной визы на въезд.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Скрипаля вместе с дочерью Юлией нашли 4 марта в парке города Солсбери без сознания. Медики установили, что они оба отравились нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в инциденте Россию.

Еще больше материалов по теме: «Дело об отравлении Сергея Скрипаля»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мэй раскритиковала Джонсона за слова о женщинах в бурках
Иванов: США в 2008 году заверяли, что Саакашвили не развяжет войну в Южной Осетии
Госдеп призвал Канаду и Саудовскую Аравию самим решить спор
Маск подумывает скупить все акции компании Tesla
Дипломаты посетили в тюрьме Нью-Йорка Максима Суверина
Пушков посоветовал Эстонии следить за ракетами НАТО, а не за ВВС России
Помпео по телефону посоветовал Порошенко выполнить условия МВФ
Великобритания блокирует обновление состава посольства РФ в Лондоне
Самолёт экстренно приземлился в аэропорту Нью-Йорка из-за задымления
Глава МИД Ирана: Мир не последует за импульсивными «твиттерными» диктатурами США
Минкомсвязи предлагает блокировать сайты за оправдание терроризма без суда
ВВС Испании временно приостановили полеты над Эстонией
Госдеп США призвал Россию вывести войска из Абхазии и Южной Осетии
Высокий суд Лондона снял арест с активов Ананьевых
Бывший вице-президент Аргентины получил почти шесть лет тюрьмы за коррупцию
Джоли пожаловалась на «незначительные алименты» от Питта
Президент Эквадора назвал условие выхода Ассанжа из посольства
На Кипре психически больной мужчина протаранил ворота генконсульства РФ
Истребитель НАТО по ошибке выпустил боевую ракету над Эстонией
В Госдуму внесли законопроект о правилах упрощенного получения гражданства РФ
В Госдуму внесли законопроект о госрегулировании цен на бензин
«Победа» обжалует решение Верховного суда по ручной клади