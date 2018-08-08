Погода в Москве на 8 августа 2018 года: пройдет кратковременный дождь

СЕГОДНЯ 07:10 2018-08-08T07:10:33+03:00

Стало известно, какой будет погода в Москве на 8 августа 2018 года

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Погода в Москве на 8 августа 2018 года будет переменно облачной. Местами по городу может пройти небольшой кратковременный дождь.

Воздух прогреется до 22..24 градусов тепла в дневные часы, а ночью столбики термометров опустятся до 11..12 градусов. Ветер при этом будет северо-западного направления и разовьет скорость до 5-10 м/с. Резких порывов не ожидается.

Что касается атмосферного давления, то, согласно данным официального сайта Гидрометцентра России, в среду оно остановится на показателе в 750 миллиметров ртутного столба.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что уже в четверг в столице начнет становиться жарче, а настоящий 30-градусный зной придет в город в пятницу. Кстати говоря, первые пять дней августа в Москве выдались на 4 градуса теплее климатическим норм.