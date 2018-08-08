Число пострадавших в пожаре после ДТП в Болонье выросло до 145 человек

СЕГОДНЯ 07:26 2018-08-08T07:26:26+03:00

В ДТП у аэропорта города Болонья пострадали 145 человек Фото: REUTERS

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По последним данным, в пожаре, начавшемся в результате крупного ДТП на окраине Болоньи, пострадали 145 человек. Об этом сообщил сотрудник медицинской службы города Мауро Эуфрозини.

По его словам, четверо из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, но их жизни ничего не угрожает. Сейчас в больницах остаются около ста человек.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте утром во вторник навестил пострадавших в больнице Чезене, а затем посетил раненых, госпитализированных в Болонье, передает РИА Новости.

Напомним, как передавал сайт kp.ru, в понедельник нподалеку от аэропорта города Болонья на севере Италии прогремел мощный взрыв, когда на трассе столкнулись два грузовика, один из которых перевозил нефтепродукты. На месте ДТП начался сильный пожар. Огонь перекинулся на автосалон, расположенный у дороги рядом с местом ЧП. В результате загорелись и взорвались автомобили на стояке.

Погиб один человек – 42-летний водитель автоцистерны. После взрыва обрушилась часть автомобильного моста.