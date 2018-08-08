Причина смерти Андрея Крисанова: Экс-гитарист группы "Кино" сильно болел

СЕГОДНЯ 07:29 2018-08-08T07:30:00+03:00

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Причиной смерти Андрея Крисанова стала продолжительная болезнь. Как рассказал коллега и друг художника, актера и музыканта Сергей "Африка" Бугаев, в последнее время экс-гитарист группы "Кино" очень сильно болел.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что Андрей Крисанов умер в ночь на вторник, 7 августа. На момент смерти ему было всего 52 года. В последнее время мужчина почти не выходил из дома и довольно редко общался с друзьями.

"Причиной смерти Андрея Крисанова стало онкологическое заболевание", — цитирует ФАН Бугаева, который лично знал покойного.

Андрей Крисанова внес большой вклад в творчество группы "Кино". Он не только являлся сессионным участником этого коллектива, но и занимался созданием обложки их альбом под названием "Группа крови". Помимо художественный и музыкальной деятельности, мужчина занимался также актерством. Он успел сняться в таких фильмах, как "Асса" и "Последний герой".