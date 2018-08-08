Депутаты хотят ввести госрегулирование цен на бензин

СЕГОДНЯ 07:48 2018-08-08T07:48:31+03:00

Если законопроект будет принят, стоимость литра топлива будет определять государство, а не рынок

Изменить размер текста: A A

Депутаты от КПРФ уверены, что рост цен на бензин поможет победить госрегулирование. Парламентарии внесли законопроект в Госдуму, который даст властям рычаги для ценовообразования.

Документ был представлен на рассмотрение 7 августа, скорее всего, на обсуждение он попадет в осеннюю сессию.

Согласно законодательной инициативе, правительство сможет устанавливать предельную цену на топливо, в результате потребители будут защищены от скачков цен, пишет газета «Известия».

Вопрос цены на топливо стал особенно актуален этой весной. Цены на бензин начали стремительно расти и превысили 40 рублей за литр. Росстат зарегистрировал максимальное подорожание в мае. Прибавка в цене составило 5%.

Как сообщал сайт kp.ru, глава Минэнерго России Александр Новак анонсировал снижение топливных акцизов, это должно было искусственно снизить цены на розницу. По словам вице-премьера Дмитрия Козака, принято решение снизить акцизы на дизтопливо на 2000 рублей на тонну от действующих, на бензин — на 3000 рублей.