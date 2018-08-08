Депутаты хотят ввести госрегулирование цен на бензин
Депутаты от КПРФ уверены, что рост цен на бензин поможет победить госрегулирование. Парламентарии внесли законопроект в Госдуму, который даст властям рычаги для ценовообразования.
Документ был представлен на рассмотрение 7 августа, скорее всего, на обсуждение он попадет в осеннюю сессию.
Согласно законодательной инициативе, правительство сможет устанавливать предельную цену на топливо, в результате потребители будут защищены от скачков цен, пишет газета «Известия».
Вопрос цены на топливо стал особенно актуален этой весной. Цены на бензин начали стремительно расти и превысили 40 рублей за литр. Росстат зарегистрировал максимальное подорожание в мае. Прибавка в цене составило 5%.
Как сообщал сайт kp.ru, глава Минэнерго России Александр Новак анонсировал снижение топливных акцизов, это должно было искусственно снизить цены на розницу. По словам вице-премьера Дмитрия Козака, принято решение снизить акцизы на дизтопливо на 2000 рублей на тонну от действующих, на бензин — на 3000 рублей.