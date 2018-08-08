Неизвестный открыл стрельбу около библиотеки во Флориде: есть раненые

СЕГОДНЯ 07:51 2018-08-08T07:54:18+03:00

Во Флориде в ходе стрельбы у библиотеки пострадал один человек‍ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сам злоумышленник все еще находится на свободе

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В американском городе Форт-Лодердейл штата Флорида произошла стрельба. Неизвестный открыл огонь возле библиотеки округа Брауард и ранил одного человека.

Инцидент произошел еще во вторник, 7 августа. Выстрел прозвучал примерно в 18:49 по местному времени (00:12 среды по мск).

В настоящий момент пострадавший мужчина уже доставлен в больницу. Полученные им травмы не представляют угрозы для жизни.

Сам злоумышленник все еще находится на свободе. Кровавый след в вестибюле библиотеке говорит о том, что вооруженный мужчина мог спрятаться в здании. Правоохранители уже эвакуировали всех сотрудников и посетителей учреждения. Поиски стрелка продолжаются, передает Miami Herald.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в июне стрельба произошла также в пригороде американского города Денвера в штате Колорадо. Тогда ранения получили четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних.