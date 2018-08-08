Politico раскрыла содержание документа, который Путин передал Трампу

СЕГОДНЯ 08:12 2018-08-08T08:12:40+03:00

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Меморандум, который президент России Владимир Путин в Хельсинки передал для ознакомления своему американскому коллеге Дональду Трампу, содержит ряд конкретных инициатив в сфере разоружения и контроля над вооружениями, в том числе предусматривающих отказ от размещения оружия в космосе.

Об этом сообщила газета Politico, которая пишет, что в ее распоряжении оказался документ под названием «Диалог по вопросам контроля над вооружениями», подготовленный на русском языке, и его перевод на английский.

Издание утверждает, что в меморандуме прописано продление российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений еще на 5 лет. Кроме того, России и США предлагается подтвердить ранее взятые на себя обязательства в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Кроме того документ предлагает Москве и Вашингтону «принять меры по предотвращению инцидентов при проведении военной деятельности в Европе, а также повышению доверия и транспарентности в военной сфере».

Как рассказвал сайт kp.ru, 16 июля в столице Финляндии сотоялась встреча президентов России и США. Переговоры длились 4 часа. Главы государств беседовали также с глазу на глаз, в присутсвии только переводчиков.