Россияне накопили более 32 трлн рублей
Россияне активно занимаются накоплением денег. Только за первое полугодие 2018 года общий объем сбережений достиг 1,5 трлн рублей, что на 150 млрд рублей больше, чем годом ранее. А общая сумма, которая находится в частных руках в виде сбережений, составляет 32,3 трлн рублей. Такие данные озвучил Росстат.
Эксперты не только смогли подсчитать сумму, но и пришли к выводу, что деньги перестали хранить в банковских вкладах, предпочитают наличные.
На банковских вкладах размещен около 21,5 трлн рублей - это 66,6% от общей суммы. Годом раньше денег на счетах было больше, теперь же их предпочитают держать в наличных. 5,7 трлн рублей лежат дома в шкафах и сейфах – это 17,9% (почти на 1% больше, чем в 2017 году). Остальную часть денег хранят в ценных бумагах — 5 трлн рублей. Этот показатель стабилен и практически не меняется.
- Динамика постепенного сокращения вкладов и роста сбережений в наличных связана с тем, что ставки по банковским вкладам постепенно снижаются и уже не являются для россиян столь привлекательными. В связи с этим многим удобнее держать под рукой наличные. Сейчас средняя ставка по депозиту всего 6,3%, - цитирует слова замдиректора Центра развития НИУ ВШЭ Валерия Миронова газета «Известия».
Накопить такую большую сумму удалось благодаря росту зарплат, пенсий и увеличению доходов бизнеса.
Кстати, накопления удается делать не за счет каждодневной экономии. Товарооборот в магазинах стабильно растет, крупные покупки совершатся стабильно. В ЦБ даже отметили, что россияне считают экономическую ситуацию стабильной и поэтому готовы совершать дорогостоящие покупки.