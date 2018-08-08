Россияне накопили более 32 трлн рублей

СЕГОДНЯ 08:17 2018-08-08T08:17:45+03:00

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Россияне активно занимаются накоплением денег. Только за первое полугодие 2018 года общий объем сбережений достиг 1,5 трлн рублей, что на 150 млрд рублей больше, чем годом ранее. А общая сумма, которая находится в частных руках в виде сбережений, составляет 32,3 трлн рублей. Такие данные озвучил Росстат.

Эксперты не только смогли подсчитать сумму, но и пришли к выводу, что деньги перестали хранить в банковских вкладах, предпочитают наличные.

На банковских вкладах размещен около 21,5 трлн рублей - это 66,6% от общей суммы. Годом раньше денег на счетах было больше, теперь же их предпочитают держать в наличных. 5,7 трлн рублей лежат дома в шкафах и сейфах – это 17,9% (почти на 1% больше, чем в 2017 году). Остальную часть денег хранят в ценных бумагах — 5 трлн рублей. Этот показатель стабилен и практически не меняется.

- Динамика постепенного сокращения вкладов и роста сбережений в наличных связана с тем, что ставки по банковским вкладам постепенно снижаются и уже не являются для россиян столь привлекательными. В связи с этим многим удобнее держать под рукой наличные. Сейчас средняя ставка по депозиту всего 6,3%, - цитирует слова замдиректора Центра развития НИУ ВШЭ Валерия Миронова газета «Известия».

Накопить такую большую сумму удалось благодаря росту зарплат, пенсий и увеличению доходов бизнеса.

Кстати, накопления удается делать не за счет каждодневной экономии. Товарооборот в магазинах стабильно растет, крупные покупки совершатся стабильно. В ЦБ даже отметили, что россияне считают экономическую ситуацию стабильной и поэтому готовы совершать дорогостоящие покупки.