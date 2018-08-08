Организаторы покушения на Мадуро обещали исполнителям $50 млн

СЕГОДНЯ 08:14 2018-08-08T08:14:17+03:00

Всего было нанято 11 убийц, которые несколько месяцев учились обращаться с дронами и взрывчаткой

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Организаторы покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро готовы были заплатить за его убийство 50 млн долларов, а также обеспечить размещение исполнителей в Соединенных Штатах. Такое заявление сделал сама глава Боливарианской Республики во время своего выступления.

Он рассказал, что всего было нанято 11 человек - все участники беспорядков 2014 и 2017 годов. С апреля по конец июня этого года они проживали на ферме в колумбийском муниципалитете Чинакота и учились обращаться с дронам и взрывчатым веществом.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в минувшие выходные были задержаны шестеро подозреваемых в причастности к нападению. Теперь же власти Венесуэлы намерены запросить экстрадицию организаторов покушения из Соединенных Штатов и Колумбии.

"Я верю, что [президент США Дональд] Трамп не позволит, чтобы на территории США готовилось массовое убийство гражданских и военных лидеров", - приводит телеканал Venezolana de Television слова Мадуро, которые он озвучил на встрече с пострадавшими при покушении правоохранителями.

Напомним, что покушение на президента республики было совершено 4 августа во время военного парада в Каракасе. К трибуне были направлены дроны с подвешенной к ним взрывчаткой. В результате инцидента ранения получили семеро сотрудников силовых структур. Сам Мадуро не пострадал.