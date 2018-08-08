Неизвестные люди в форме ворвались в здание университета в Киеве

СЕГОДНЯ 08:37 2018-08-08T08:40:05+03:00

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Группа неизвестных молодых людей в форме ворвалась в один из корпусов киевского университета "Украина" и произвела его рейдерский захват. Такое заявление сделали в пресс-службе высшего образовательного учреждения.

"Прямо сейчас привезенные в университет "Украина" молодчики спортивного телосложения, в народе еще называют "титушки", осуществили рейдерский захват корпуса. Не верится, что такой способ присвоения имущества, мог так откровенно и вызывающе произойти в центре Киева", - сообщается на странице вуза в Facebook.

На случившееся обратил внимание и спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко, который узнал о нападении от знакомого сотрудника приемной комиссии. Он рассказал, что некоторых работников вуза взяли в заложники. Позже на место происшествия прибыла полиция.

Согласно последним данным, ситуация находится под контролем. Спорные вопросы будут решены юридическим путем.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что неделю назад в украинском городе Каменское Днепропетровской области подорвали микроавтобус, за рулем которого находился депутат местного совета Виталий Чернявский.