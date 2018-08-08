2018-08-08T09:17:05+03:00
В мире

Саудовская Аравия начала вывозить своих подданных из канадских больниц

Аташе по вопросам здравоохранения королевства приступил к закрытию всех медицинских программ в североамериканской стране
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Саудовские пациенты будут перевезены из Канады в другие страныСаудовские пациенты будут перевезены из Канады в другие страныФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Саудовская Аравия начала процедуру закрытия всех своих медицинских программ в Канаде. В рамках этого подданные королевства, находящиеся на лечении в больницах североамериканской страны, будут перевезены в соответствующие медучреждения за ее пределами.

По словам представителя министерства здравоохранения Саудовской Аравии в США и Канаде Фахд бин Ибрахима Аль-Тамими, дипломатическая миссия стремится обеспечить безопасность всех своих граждан. Соответствующее распоряжение поступило от руководства королевства, передает Саудовское агентство печати.

Напомним, что конфликт между Оттавой и Эр-Риядом произошел на фоне задержания активистов на территории переднеазиатского государства. Канада требовала немедленного их освобождения, а в Саудовской Аравии такое отношение восприняли как вмешательства во внутренние дела страны.

В Оттаве отказались отступать от своей позиции относительно прав человека, и тогда Эр-Рияд объявил о заморозке всех новых торговых и инвестиционных транзакций с этой страной. Кроме того, канадский посол был объявлен персоной нон-грата и выслан из королевства, передает сайт kp.ru.

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