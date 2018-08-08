2018-08-08T09:49:27+03:00
Экономика

Нефтяники намерены обсудить с Путиным закон о налоговом маневре

Отрасль рассчитывает получить дополнительные 3 трлн рублей
Денис СУХОВ
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Нефтяники намерены обсудить с Путиным закон о налоговом маневреНефтяники намерены обсудить с Путиным закон о налоговом маневре
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Представители нефтяной отрасли намерены обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным закон о завершении налогового маневра, недавно подписанный главой государства.

Совещание по этому вопросу может пройти после 27 августа, когда Путин проведет в Кемерово комиссию по ТЭК.

В частности, нефтяников интересует вопрос акцизов — будут ли они повышаться в 2019 году и если да, то насколько. Также возможно обсуждение демпфирующей (сглаживающей) ставки акциза. Об этом сообщает ТАСС.

Второй важной темой обсуждения станет логистический коэффициент (рассчитывается в зависимости от удаленности НПЗ от экспортных рынков) к обратному акцизу на нефть.

По некоторым данным, нефтяники могут попросить изменить параметры налогового маневра таким образом, чтобы отрасль получила дополнительные 3 трлн рублей. Однако подтвердить эту информацию пока не удалось.

Напомним, ранее Владимир Путин подписал закон о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли, который продолжался в последние несколько лет. Документ предполагает постепенное снижение экспортной пошлины на нефть с 30% до 0 в течение шести лет начиная 1 января 2019 года. Одновременно будет повышаться налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

Также в законе прописано введение логистических коэффициентов к обратным акцизам, то есть компенсациям, которые будут получать нефтеперерабатывающие заводы. Таким образом предлагается сгладить неравные условия доступа к рынкам сбыта в зависимости от географического положения предприятий. Обратный акциз получат компании, которые провели модернизацию перерабатывающих производств или обязались сделать это в течение трех лет, а также те, которые попали под санкции США и ЕС.

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