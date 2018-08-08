СЕГОДНЯ 10:33 2018-08-08T10:59:02+03:00

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Подверженный стрессу человек лучше усваивает и запоминает негативную информацию, чем человек в спокойном состоянии. К такому выводу пришли ученые из Лондонского университетского колледжа, проведя исследование.

Специалисты организовали эксперимент с участием добровольцев, которых разделили на две группы. От первой ученые потребовали за крайне короткое время решить несколько математических задач, а затем выступить с докладом на неизвестную тему, введя людей таким образом в состояние стресса. Второй же группе добровольцам дали более спокойные задачи и больше времени для их решения, пишет сайт телеканала «Звезда».

После эксперимента участников опросили рассказать о самых сложных ситуациях в их жизни и попросили дать им оценку. В результате, оказалось, что стресс помогает людям лучше усваивать негативно окрашенную информацию. В спокойном же расположении духа, многие ею пренебрегают, передает телеканал «360».