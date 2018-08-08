2018-08-08T10:35:17+03:00
Политика

Виктория Скрипаль считает, что ее дядя вернется в Россию после ухода Мэй

По мнению племянницы отравленного в Солсбери шпиона, отставка премьера Британии даст "зеленый свет" ее семье
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Виктория СкрипальВиктория СкрипальФото: REUTERS
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Виктория Скрипаль - племянница бывшего двойного агента разведки Сергея Скрипаля, отравленного весной этого года в британском Солсбери - считает, что в будущем ее дядя сможет вернуться в Россию. По ее мнению, это станет возможно лишь после отставки действующего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

"Я все жду, может, вдруг сейчас Тереза Мэй наконец-то покинет свой пост. Может быть, мне будет зеленый свет. И не только мне, а им (семье Скрипаль) будет зеленый свет. Может, они наконец-то вернутся в Россию", — цитирует РИА Новости Викторию.

Напомним, что Скрипаля вместе с дочерью Юлией нашли 4 марта в бессознательном состоянии в одном из парков города Солсбери. Позже медики установили, что пострадавшие отравились неким нервно-паралитическим веществом, и Лондон сразу же обвинил в случившемся Россию. При этом никаких доказательств представлено так и не было.

Еще в апреле Виктория Скрипаль пыталась получить визу, чтобы навестить своих родственников в больнице, однако британские власти отказали ей в оформлении документов. Направленное племянницей экс-шпиона открытое письмо к Терезе Мэй также не дало никакого эффекта.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что теперь в королевство собралась 90-летняя мать пострадавшего Елена Скрипаль. Виктория планирует подавать документы в качестве ее сопровождающего.

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