В результате крупной аварии на МКАД пострадали пять человек

СЕГОДНЯ 10:53 2018-08-08T10:53:36+03:00

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Серьезная авария с участием трех легковых автомобилей произошло в районе 20-го км МКАД утром в среду, 8 августа. Об этом сообщили пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"В районе 20-го км МКАД, на внешней стороне, в 05:15 мск произошло столкновение трех легковых автомобилей", - сказали в ведомстве.

Там подчеркнули, что, по последним данным, пострадали пять человек. О характере их травм не сообщается. Однако, судя по фотографиям очевидцев, на месте инцидента работали медицинский вертолет, кареты скорой помощи и пожарная машина.

На месте аварии работал медицинский вертолет. Фото: vk.com/msk_today

Из-за аварии сотрудникам экстренных служб пришлось перекрыть три полосы движения транспорта, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что еще крупное ДТП произошло во вторник днем в Санкт-Петербурге. В районе развязки к поселку Цвелодубово на трассе "Скандинавия" столкнулись два автомобиля.