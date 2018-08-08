Сериал "Родина" завершится восьмым сезоном
Восьмой сезон станет финальным для сериала "Родина". Эту информацию подтвердил президент Showtime. После провального седьмого вряд ли проект, превратившийся в американскую агитку, сможет достичь высот первых сезонов.
Год назад главная актриса шпионского сериала "Родина" уже заявлялаа, что восьмой сезон шоу будет для нее последним. Также сериал покинет и его шоураннер Алекс Ганза. Теперь, видимо, посовещавшись, телебоссы решили, что без Кэрри Мэттисон и создателя "Родины" продолжать глумиться над разведками разных стран, как это было сделано в седьмой главе, когда группка американцев навела шухер в Москве, просто смешно.
В восьмом сезоне ожидается еще одно расследование преступлений законспирированной террористической ячейки. Кэрри Мэттисон, загнанная в угол, не может добиться справедливости и ей приходится действовать самой.
Съемки сериала назначены на начало 2019 года, то есть выйдет сезон, вероятнее всего, в конце 2019 года, либо в начале 2020-го.