2018-08-08T10:56:06+03:00
Телевизор

Сериал "Родина" завершится восьмым сезоном

Хотя все же лучше было бы шестым
Галина СЕРОВА
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Не стоило Кэрри менять арабскую арафатку, на русскую косоворотку. Вот и загнулся когда-то хитовый сериал...Не стоило Кэрри менять арабскую арафатку, на русскую косоворотку. Вот и загнулся когда-то хитовый сериал...Фото: кадр из фильма
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Восьмой сезон станет финальным для сериала "Родина". Эту информацию подтвердил президент Showtime. После провального седьмого вряд ли проект, превратившийся в американскую агитку, сможет достичь высот первых сезонов.

Год назад главная актриса шпионского сериала "Родина" уже заявлялаа, что восьмой сезон шоу будет для нее последним. Также сериал покинет и его шоураннер Алекс Ганза. Теперь, видимо, посовещавшись, телебоссы решили, что без Кэрри Мэттисон и создателя "Родины" продолжать глумиться над разведками разных стран, как это было сделано в седьмой главе, когда группка американцев навела шухер в Москве, просто смешно.

В восьмом сезоне ожидается еще одно расследование преступлений законспирированной террористической ячейки. Кэрри Мэттисон, загнанная в угол, не может добиться справедливости и ей приходится действовать самой.

Съемки сериала назначены на начало 2019 года, то есть выйдет сезон, вероятнее всего, в конце 2019 года, либо в начале 2020-го.

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