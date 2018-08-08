2018-08-08T11:20:35+03:00
В мире

Экс-глава Абхазии: Грузинская армия рассчитывала на помощь НАТО, вторгаясь в Южную Осетию в 2008 году

По словам Сергея Шамбы, в Тбилиси надеялись, что США не дадут российским войскам пройти через Рокский тоннель
Денис СУХОВ
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Грузинская армия не дождалась помощи от западных партнеровГрузинская армия не дождалась помощи от западных партнеровФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Начиная вторжение в Южную Осетию в августе 2008 года, Грузия рассчитывала на военную помощь США и НАТО. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Абхазии и экс-премьер республики Сергей Шамба.

По его словам, из переговоров с грузинской стороной создавалось впечатление, что в Тбилиси весьма рассчитывают на внешнюю военную поддержку.

«У них были надежды, что американцы или НАТО разбомбят Рокский тоннель и не дадут российским войскам вовремя прийти, а они (грузинские войска) за это время закончили бы в Цхинвале», - цитирует Шамбу РИА Новости.

Экс-глава МИД Абхазии предполагает, что уверенность во внешней военной помощи «подкидывали» грузинам американские сенаторы-«ястребы».

Впрочем, по мнению Шамбы, в Вашингтоне рассчитывали, что грузинские военные самостоятельно смогут развить наступление, после чего вмешались бы США.

Политик также подчеркнул, что в целом грузинское руководство высоко оценивало возможности своих вооруженных сил, поверив, что это уже не та армия, которая была в 1992 году.

«Вооружены были очень хорошо. Грузинская армия хорошо оснащена была. У них в некоторых вопросах лучше ситуация была, чем в российской армии», - отметил Шамбу.

Кроме того, грузинские войска заранее заняли все высоты вокруг Цхинвала, с которых периодически обстреливали город.

«В это время шел процесс мирного урегулирования, ответить адекватно было невозможно. Но все говорило о том, что это делается неспроста», - добавил экс-глава МИД Абхазии.

Сразу после конфликта августа 2008 года Россия предложила Абхазии и Южной Осетии объединиться в конфедерацию. Однако соглашение предусматривало присоединение к союзу и других государств, в том числе Грузии. Впрочем, стремясь найти компромиссный выход, Москва не оказывала политического давления на республики.

«На нас никто особенно сильно весь переговорный процесс не давил. Я думаю, они прекрасно понимали, что мы не согласимся. Мне кажется, что это было сделано, чтобы показать последнюю попытку. Для общественности мировой. С другой стороны, если бы мы согласились, это было бы облегчение для России и для Европы.», - считает Шамба.

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