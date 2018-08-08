Журналистку из США возмутила футболка, появившаяся в эфире российского ТВ

СЕГОДНЯ 11:43 2018-08-08T11:43:56+03:00

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Американская журналистка Джулия Дэвис обратила пристальное внимание общественности на футболку, которая накануне появилась в эфире российского телеканала "Россия 1". Женщину возмутила, в частности, провокационная надпись, напечатанная на этом предмете одежды.

"Ведущий российского госканала говорит: "Смотрите, эти футболки сейчас продаются в США и имеют большой спрос в лагере республиканцев. Здесь сказано "Я лучше буду русским, чем демократом". Заметьте, как тренды меняются со временем", - написала Дэвис в своем микроблоге в Twitter.

Стоит уточнить, что впервые эти футболки были представлены на минувших выходных. Несколько сторонников Республиканской партии надели их на митинг в поддержку президента США Дональда Трампа.

Американскую журналистку Джулию Дэвис высмеяли в СетиФото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

Американская журналистка была удивлена, как эти футболки так быстро оказались в Москве, учитывая тот факт, что принт был разработан и напечатан лично двумя активистами. В итоге она пришла к выводу, что эти предметы изначально производились в нашей стране.

Отдельные пользователи согласились с позицией Дэвис, однако больше было тех, кто высмеял ее заявление. Комментаторы рассказали, что сейчас такие футболки легко можно купить в интернете и заказать доставку.

Между тем, на российском телеканале уже успели отреагировать на возникшую шумиху и в шутку посоветовали американцам продолжать расследование.