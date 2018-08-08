2018-08-08T11:49:43+03:00
Политика

Медведев поручил ликвидировать дефицит водоснабжения в Крыму

Минсельхоз должен разработать меры для стимулирования агропромышленного комплекса полуострова
Денис СУХОВ
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Фото Марины Сидоренко.Фото Марины Сидоренко.
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил правительству и местным властям разработать меры по ликвидации дефицита воды в Крыму и других засушливых регионах страны.

Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина по итогам совещания о социально-экономическом развитии Крыма и Севастополя.

«Сформировать и утвердить межведомственную рабочую группу по вопросам водообеспечения Крымского полуострова и других вододефицитных регионов с привлечением в том числе в ее состав представителей Минобороны России, госкорпорации «Росатом», Российской академии наук и заинтересованных субъектов Российской Федерации», - говорится в поручении председателя правительства.

Результаты деятельности рабочей группы должны быть представлены до 10 сентября этого года.

Кроме того, Минсельхозу предписывается до 25 сентября разработать и представить меры по стимулированию развития агропромышленного комплекса Крыма.

Напомним, проблемы с водоснабжением полуострова начались три года назад, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла поступление днепровской воды из Херсонской области по Северо-Крымскому каналу. Наиболее сложная ситуация сложилась в восточной части Крыма, где проживает 400 тысяч человек.

Бурение артезианских скважин обеспечивает Крым питьевой водой, однако на удовлетворение всех сельскохозяйственных нужд ее недостаточно. Сокращение орошаемых площадей также зачастую приводит к вторичному засолению плодородных земель.

В июне 2018 года в Крыму началась засуха, в связи с которой местные власти ввели режим ЧП в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах полуострова.

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