Медведев поручил ликвидировать дефицит водоснабжения в Крыму
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил правительству и местным властям разработать меры по ликвидации дефицита воды в Крыму и других засушливых регионах страны.
Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина по итогам совещания о социально-экономическом развитии Крыма и Севастополя.
«Сформировать и утвердить межведомственную рабочую группу по вопросам водообеспечения Крымского полуострова и других вододефицитных регионов с привлечением в том числе в ее состав представителей Минобороны России, госкорпорации «Росатом», Российской академии наук и заинтересованных субъектов Российской Федерации», - говорится в поручении председателя правительства.
Результаты деятельности рабочей группы должны быть представлены до 10 сентября этого года.
Кроме того, Минсельхозу предписывается до 25 сентября разработать и представить меры по стимулированию развития агропромышленного комплекса Крыма.
Напомним, проблемы с водоснабжением полуострова начались три года назад, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла поступление днепровской воды из Херсонской области по Северо-Крымскому каналу. Наиболее сложная ситуация сложилась в восточной части Крыма, где проживает 400 тысяч человек.
Бурение артезианских скважин обеспечивает Крым питьевой водой, однако на удовлетворение всех сельскохозяйственных нужд ее недостаточно. Сокращение орошаемых площадей также зачастую приводит к вторичному засолению плодородных земель.
В июне 2018 года в Крыму началась засуха, в связи с которой местные власти ввели режим ЧП в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах полуострова.