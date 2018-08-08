2018-08-08T12:04:35+03:00
Общество

Умер Михаил Лещинский - известный военный тележурналист

В среду, 8 августа, в возрасте 73 лет умер Михаил Лещинский
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Журналист Михаил ЛещинскийЖурналист Михаил ЛещинскийФото: YouTube
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В ночь на среду, 8 августа, умер Михаил Лещинский - российский тележурналист, один из самых известных советских военных корреспондентов. О его смерти рассказали в пресс-службе Союза журналистов РФ.

В общественной организации уже принесли свои глубокие соболезнования всем родным и близким покойного.

"Репортажи Михаила Лещинского всегда были эмоциональными, никого не оставляя равнодушными. Он обладал редким даром репортера создавать "эффект присутствия" зрителя на месте событий", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Союза.

Уточняется, что на момент смерти журналисту было 73 года.

Лещинский родился 16 апреля 1945 года. За время своей карьеры он успел поработать политическим обозревателем Гостелерадио СССР и стал автором множества документальных фильмов и многосерийных исторических циклов. Так, он раскрывал истории участников Второй Мировой войны и делал репортажи о военных действиях в Афганистане, где провел целых четыре года.

Сайт kp.ru писал, что в начале 90-х Михаил Борисович также снимал документальный фильм о тайне смерти Гитлера. Тогда ему даже разрешили снять в архивах спецслужб фрагмент черепа фюрера.

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