Умер Михаил Лещинский - известный военный тележурналист
В ночь на среду, 8 августа, умер Михаил Лещинский - российский тележурналист, один из самых известных советских военных корреспондентов. О его смерти рассказали в пресс-службе Союза журналистов РФ.
В общественной организации уже принесли свои глубокие соболезнования всем родным и близким покойного.
"Репортажи Михаила Лещинского всегда были эмоциональными, никого не оставляя равнодушными. Он обладал редким даром репортера создавать "эффект присутствия" зрителя на месте событий", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Союза.
Уточняется, что на момент смерти журналисту было 73 года.
Лещинский родился 16 апреля 1945 года. За время своей карьеры он успел поработать политическим обозревателем Гостелерадио СССР и стал автором множества документальных фильмов и многосерийных исторических циклов. Так, он раскрывал истории участников Второй Мировой войны и делал репортажи о военных действиях в Афганистане, где провел целых четыре года.
Сайт kp.ru писал, что в начале 90-х Михаил Борисович также снимал документальный фильм о тайне смерти Гитлера. Тогда ему даже разрешили снять в архивах спецслужб фрагмент черепа фюрера.