2018-08-08T12:15:22+03:00
Экономика

Минтранс рассчитал максимальную стоимость парковки в городах

В Москве она должна стоить не более 138 рублей, а в некоторых регионах и вовсе быть бесплатной
Елена АКИМОВА
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Минтранс назвал цены на парковки в городах РФМинтранс назвал цены на парковки в городах РФФото: Евгения ГУСЕВА
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Минтранс разработал рекомендации относительно цен на парковки в городах России. Стоимость часа стоянки существенно отличается от действующих цен.

В проекте просчитана экономическая составляющая по каждому региону и с учетом этого установлена минимальная и максимальная стоимость оплаты стоянки.

Например, в Москве при полной загруженности парковки предлагается взимать 138 рублей, в Санкт-Петербурге — 106 рублей, в Севастополе — 50 рублей. Сейчас ценник за стоянку авто в данных регионах варьируется от 40 до 200, от 30 до 120 и от 35 до 50 рублей соответственно.

Если заполняемость парковки будет низкой, то можно уменьшать тариф или вовсе отказаться от оплаты.

В Москве бесплатной должна быть парковка, загруженная менее чем на 50%. Каждый 1% роста заполняемости даст повышение цены: 51% — уже 25 рублей, 52% — 33 рубля и так далее до 138 рублей. Схожая схема действует и для других городов федерального значения. Для остальных регионов стоянка должна быть бесплатной, если заполняемость не более 85%.

В ведомстве уверены, что для развития парковочного пространства установить единый тариф не получится, ценник нужно привязывать к загруженности площадки, времени суток и числу машин в городе.

Все указания носят рекомендательный характер, окончательное решение будут принимать местные власти, пишет газета «Известия».

Властям дадут право устанавливать повышающие или понижающие коэффициенты к тарифам. Например, до 20 минут — коэффициент 1, от 20 до 60 — 1,5, более 60 — 2. Для социально значимых парковок, которые расположены у метро или железнодорожных станций, автобусных остановок будет действовать понижающий коэффициент, чтобы автомобилисты пересаживать на общественный транспорт. Эта система поможет так же бороться с пробками на дорогах.

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