2018-08-08T13:10:04+03:00
Общество

В школах появятся антикризисные бригады, ответственные за ЧП

Минпросвещения направило в регионы рекомендации для директоров школ
Елена АКИМОВА
Поделиться:
В школах появятся кризисные центрыВ школах появятся кризисные центрыФото: Роман ЗЛОБИН
Изменить размер текста:

В российских школах появятся специальные подразделения, которые будут отвечать за чрезвычайные ситуации. Антикризисные бригады должны в экстренных ситуациях руководить эвакуацией детей и сотрудников, пресекать все слухи и сплетни о произошедшем, не допускать паники, оказывать первую помощь пострадавшим и проводить работу с последствиями ЧС.

Соответствующие рекомендации были разработаны Министерством просвещения РФ и направлены директорам школ.

Предлагается закрепить на каждой позиции двух человек. Члены антикризисной комиссии будет регулярно проводить тренинги и учения, а их контакты должны быть размещены на стенде объявлений в школе.

Кроме кризисных ситуаций такая бригада сможет создать у детей ощущение «психологической безопасности», сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минпросвещения.

Педагоги поддерживают создание антикризисной бригады, но особо полагаться на нее не спешат. По их мнению, каждый учитель должен четко знать, что делать в критичной ситуации, чтобы не было проблем.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Московский "Спартак" сыграет в красной форме против ПАОК в выездной игре Лиги Чемпионов
В Черногории скоростной катер сбил туристку из России
Украина не смогла достичь паритета с РФ на Черном море
Тайфун «Шаньшань» в Японии: Более 90 тысяч жителей получили рекомендации об эвакуации
Турция не станет обрывать экономические связи с Ираном из-за санкций США
В Госдуме предложили отказаться от школьных домашних заданий
«Росконтроль» назвал худшую сметану на рынке
Журналист Грэм Филлипс задержан в посольстве Грузии в Лондоне
Минтранс рассчитал максимальную стоимость парковки в городах
Учебный год в Москве в 2018 году начнется 3 сентября
Умер Михаил Лещинский - известный военный тележурналист
Медведев поручил ликвидировать дефицит водоснабжения в Крыму
Журналистку из США возмутила футболка, появившаяся в эфире российского ТВ
Экс-глава Абхазии: Грузинская армия рассчитывала на помощь НАТО, вторгаясь в Южную Осетию в 2008 году
Все четверо подозреваемых по делу об убийстве XXXTentacion задержаны
Сериал "Родина" завершится восьмым сезоном
В результате крупной аварии на МКАД пострадали пять человек
Американские сенаторы предложили объединить все антироссийские санкции
Виктория Скрипаль считает, что ее дядя вернется в Россию после ухода Мэй
Ученые назвали положительные стороны стресса