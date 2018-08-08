В школах появятся антикризисные бригады, ответственные за ЧП

СЕГОДНЯ 13:10 2018-08-08T13:10:04+03:00

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В российских школах появятся специальные подразделения, которые будут отвечать за чрезвычайные ситуации. Антикризисные бригады должны в экстренных ситуациях руководить эвакуацией детей и сотрудников, пресекать все слухи и сплетни о произошедшем, не допускать паники, оказывать первую помощь пострадавшим и проводить работу с последствиями ЧС.

Соответствующие рекомендации были разработаны Министерством просвещения РФ и направлены директорам школ.

Предлагается закрепить на каждой позиции двух человек. Члены антикризисной комиссии будет регулярно проводить тренинги и учения, а их контакты должны быть размещены на стенде объявлений в школе.

Кроме кризисных ситуаций такая бригада сможет создать у детей ощущение «психологической безопасности», сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минпросвещения.

Педагоги поддерживают создание антикризисной бригады, но особо полагаться на нее не спешат. По их мнению, каждый учитель должен четко знать, что делать в критичной ситуации, чтобы не было проблем.