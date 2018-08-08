Московский "Спартак" сыграет в красной форме против ПАОК в выездной игре Лиги Чемпионов

СЕГОДНЯ 13:31 2018-08-08T13:31:42+03:00

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По итогам технического предыгрового совещания накануне поединка третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов между клубом ПАОК и "Спартак" стали известны цвета форм двух клубов. Итак, сегодня москвичи свой первый матч в европейском сезоне сыграют в футболках красного цвета. А вот ПАОК появится на поле в своих традиционных домашних черно-белых цветах.

Из-за возможной жары было оговорено еще одно условие - если температура воздуха превысит 30 градусов, то на 30-й и 75-й минутах поединка будут сделаны две паузы для того, чтобы игроки выпили воды.

Матч ПАОК - Спартак пройдет сегодня, 8 августа в Салониках на стадионе "Тумба" и начнется в 20:00 по московскому времени. Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию встречи.