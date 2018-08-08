В Черногории скоростной катер сбил туристку из России

СЕГОДНЯ 13:31 2018-08-08T13:31:21+03:00

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На курорте в Черногории скоростной катер сбил отдыхающую туристку. Пострадавшей оказалась 28-летняя путешественница из России Ксения Корзова.

Инцидент произошел накануне во вторник, 7 августа, в Которском заливе близ поселка Прчань. За рулем катера в момент происшествия находился 36-летний местный житель Петар Ковачевич. После аварии он сразу остановил катер, погрузил раненую девушку на борт, доставил ее на берег и попытался оказать первую помощь, передает телеканал «360».

С различными травмами россиянка была госпитализирована в одну из местных больниц. Врачи зафиксировали у пострадавшей кровотечение и перелом ребер. В экстренном порядке ей была проведена операция.

Причины аварии не сообщаются. Не исключено, что водитель водного транспорта не сразу увидел отдыхающую туристку или попросту не справился с управлением. Сразу после аварии мужчину задержала полиция.

Позже в посольстве России в республике сообщили, что состояние девушки оценивается как стабильное, пишет ФАН.