Ливийский генерал призвал Путина оказать помощь в преодолении кризиса в стране

СЕГОДНЯ 13:34 2018-08-08T13:36:59+03:00

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Преодоление ливийского кризиса требует участия России и лично президента РФ Владимира Путина. Такое мнение выразил представитель Ливийской национальной армии генерал Ахмед аль-Мисмари.

В частности, речь идет об устранении с ливийской арены враждебных правительству в Тобруке внешних игроков: Турции, Катара и Италии.

«Российская дипломатия должна играть здесь важную роль», - считает аль-Мисмари.

Кроме того, ЛНА нуждается в поддержке Москвы в борьбе с многочисленными исламистскими группировками, наводнившими страну. Национальная армия почти целиком оснащена российским и советским вооружением, и помощь РФ может иметь решающее значение.

«Тем более, мы знаем, что Россия является одной из самых эффективных стран мира в противодействии терроризму, примером может служить Сирия», - цитирует генерала РИА Новости.

После гражданской войны в Ливии сформуровались два центра власти — на западе страны, в Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия Фаеза ас-Сарраджа.

На востоке Ливии, в Тобруке, заседает избранный населением парламент, который действует независимо от Триполи и сотрудничает с национальной армией маршала Халифы Хафтара. Последний стремится укрепить союзнические отношения с Россией, неоднократно посещал Москву и проводил переговоры с главами МИД и Минобороны РФ, в том числе с борта авианосца «Адмирал Кузнецов», который посетил в январе 2017 года.