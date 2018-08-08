Лесные пожары в Испании: эвакуированы уже около 3 тысяч человек

СЕГОДНЯ 14:06 2018-08-08T14:06:26+03:00

В борьбе со стихией задействованы более 600 спасателей, а также 25 вертолетов и самолетов

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Сильные лесные пожары разгорелись на востоке Испании. К настоящему моменту с территории автономного сообщества Валенсия уже эвакуированы около 3 тысяч человек.

Первый очаг возгорания был зафиксирован в районе населенного пункта Лученте еще вечером в понедельник, 6 августа. Взять пламя под контроль до сих пор не удалось. Тушение осложняют сильные порывы ветра и жара.

В борьбе со стихией участвуют более 600 пожарных и военнослужащих, а также 25 вертолетов и самолетов. Между тем, огонь уже уничтожил около 2,6 тысячи гектаров леса и сельскохозяйственных культур. Также сгорело порядка 20 жилых домов в районе туристического населенного пункта Гандия.

Огонь уничтожил 20 домовФото: REUTERS

Фото: REUTERS

По данным испанской газеты El Pais, информации о погибших и пострадавших в результате буйства стихии пока не поступало.

Напомним, что сейчас практически во всех странах Европы установилась жаркая погода. Пожары полыхают не только в Испании, но и в Германии, Греции. Так, например. в последней стране в результате стихийного бедствия погиб 91 человек, еще 25 пропали без вести, нескольким сотням жителей понадобилась медицинская помощь, пишет сайт kp.ru.