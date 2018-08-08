2018-08-08T14:06:26+03:00
Происшествия

Лесные пожары в Испании: эвакуированы уже около 3 тысяч человек

В борьбе со стихией задействованы более 600 спасателей, а также 25 вертолетов и самолетов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В тушении огня принимают участие 600 пожарных и 25 единиц авиатехникиВ тушении огня принимают участие 600 пожарных и 25 единиц авиатехникиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Сильные лесные пожары разгорелись на востоке Испании. К настоящему моменту с территории автономного сообщества Валенсия уже эвакуированы около 3 тысяч человек.

Первый очаг возгорания был зафиксирован в районе населенного пункта Лученте еще вечером в понедельник, 6 августа. Взять пламя под контроль до сих пор не удалось. Тушение осложняют сильные порывы ветра и жара.

В борьбе со стихией участвуют более 600 пожарных и военнослужащих, а также 25 вертолетов и самолетов. Между тем, огонь уже уничтожил около 2,6 тысячи гектаров леса и сельскохозяйственных культур. Также сгорело порядка 20 жилых домов в районе туристического населенного пункта Гандия.

Огонь уничтожил 20 домов Фото: REUTERS

Огонь уничтожил 20 домовФото: REUTERS

Фото: REUTERS

По данным испанской газеты El Pais, информации о погибших и пострадавших в результате буйства стихии пока не поступало.

Напомним, что сейчас практически во всех странах Европы установилась жаркая погода. Пожары полыхают не только в Испании, но и в Германии, Греции. Так, например. в последней стране в результате стихийного бедствия погиб 91 человек, еще 25 пропали без вести, нескольким сотням жителей понадобилась медицинская помощь, пишет сайт kp.ru.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Одна из центральных улиц Мадрида перекрыта из-за утечки газа
The Times: программа британских подлодок может быть отложена из-за дефекта компонентов из США
Шойгу выразил соболезнования близким журналиста Михаила Лещинского
Опрос: Тимошенко возглавила рейтинг кандидатов на украинских президентских выборах
Американец утонул, пытаясь задержать дыхание на время
Чемпион мира по легкой атлетике Николас Бетт погиб в автокатастрофе‍
Ливийский генерал призвал Путина оказать помощь в преодолении кризиса в стране
Московский "Спартак" сыграет в красной форме против ПАОК в выездной игре Лиги Чемпионов
В Черногории скоростной катер сбил туристку из России
Украина не смогла достичь паритета с РФ на Черном море
В школах появятся антикризисные бригады, ответственные за ЧП
Тайфун «Шаньшань» в Японии: Более 90 тысяч жителей получили рекомендации об эвакуации
Турция не станет обрывать экономические связи с Ираном из-за санкций США
В Госдуме предложили отказаться от школьных домашних заданий
«Росконтроль» назвал худшую сметану на рынке
Журналист Грэм Филлипс задержан в посольстве Грузии в Лондоне
Минтранс рассчитал максимальную стоимость парковки в городах
Учебный год в Москве в 2018 году начнется 3 сентября
Умер Михаил Лещинский - известный военный тележурналист
Медведев поручил ликвидировать дефицит водоснабжения в Крыму
Журналистку из США возмутила футболка, появившаяся в эфире российского ТВ
Экс-глава Абхазии: Грузинская армия рассчитывала на помощь НАТО, вторгаясь в Южную Осетию в 2008 году
Все четверо подозреваемых по делу об убийстве XXXTentacion задержаны
Сериал "Родина" завершится восьмым сезоном
В результате крупной аварии на МКАД пострадали пять человек
Американские сенаторы предложили объединить все антироссийские санкции
Виктория Скрипаль считает, что ее дядя вернется в Россию после ухода Мэй
Ученые назвали положительные стороны стресса