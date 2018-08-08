2018-08-08T14:10:55+03:00
Политика

Опрос: Тимошенко возглавила рейтинг кандидатов на украинских президентских выборах

За главу партии «Батькивщина» готовы проголосовать 17,7% из тех, кто примет участие в плебисците
Денис СУХОВ
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Юлия ТимошенкоЮлия ТимошенкоФото: REUTERS
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Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко является самым популярным кандидатом на грядущих президентских выборах на Украине. Об этом свидетельствует социологическое исследование, проведенное группой «Рейтинг».

Согласно данным опроса, поддержать Тимошенко на выборах готовы 17,7% граждан из тех, кто планирует голосовать. Следом в рейтинге идут лидер «Гражданской позиции» Анатолий Гриценко (10,7%), кандидат от «Оппозиционного блока» Юрий Бойко (8,9%), глава «Радикальной партии» Олег Ляшко (8,5%) и действующий глава государства Петр Порошенко (8,3%).

«Тимошенко занимает сильные электоральные позиции практически во всех макрорегионах, с относительно более высокими показателями на западе, в центре и на юге», - говорится в материалах исследования.

Гриценко может рассчитывать на приемлемый уровень поддержки в центре и на западе, Ляшко — на юге и в центре, бойко — на востоке. Рейтинг Порошенко более или менее равномерный во всех макрорегионах, кроме востока.

Также действующий президент - абсолютный лидер антирейтинга: за него не проголосуют ни при каких обстоятельствах половина опрошенных.

Любопытно, что при этом респонденты в целом крайне плохо осведомлены о предвыборных программах кандидатов. В частности, в планах Тимошенко ориентируются до 46% опрошенных, об инициативах Ляшко и Порошенко знают 39% и 36% оответственно. Юрий Бойко и Анатолий Гриценко — настоящие «темные лошадки» для избирателей, их программы неизвестны двум третям потенциальных избирателей.

Почти 40% участников исследования не смогли предсказать, кто станет следующим президентом Украины. Еще 16% уверены, что главой государства станет Тимошенко, 12,7% - Петр Порошенко. Ранее опрос социологической группы «Рейтинг» показал, что 66% жителей страны не верят в честность предстоящих выборов.

Проголосовать на выборах президента намерены до половины украинцев, еще каждый пятый вероятно примет участие в плебисците.

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