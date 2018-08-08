2018-08-08T14:28:22+03:00
В мире

The Times: программа британских подлодок может быть отложена из-за дефекта компонентов из США

По данным газеты, в американских пусковых установках баллистических ракет был обнаружен дефект сварки
Екатерина БОЛГОВА
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Программа британских подлодок может быть отложена из-за дефекта компонентов из СШАПрограмма британских подлодок может быть отложена из-за дефекта компонентов из СШАФото: REUTERS
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Власти Великобритании могут отложить программу производства следующего поколения атомных подлодок из-за дефекта сварки в пусковых установках баллистических ракет, которые были разработаны и выпущены в США.

Как пишет британская газета The Times, проект строительства новых подлодок оценивается в 39,9 млрд долларов. Отмечается, что четыре подлодки королевского военно-морского флота должны быть заменены на новые атомные подводные лодки класса «Дредноут» к 30-м годам XXI века.

По данным СМИ, американская компания BWX Technologies несет ответственность за создание дефектных компонентов сварки для новых подводных лодок флота Великобритании и флота США. В настоящее время проводится расследование.

The Times пишет, что сроки реализации британской новой подводной программы в некоторой степени зависят от Вашингтона, так как основные компоненты, в том числе для баллистических ракет «Трайдент», предоставляются США по договоренности от 1963 года.

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