2018-08-08T14:36:44+03:00
Происшествия

Одна из центральных улиц Мадрида перекрыта из-за утечки газа

Труба была задета во время ремонтных работ по расширению тротуаров
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Специалисты нашли и закрыли место утечки. Фото: @cgm_madridСпециалисты нашли и закрыли место утечки. Фото: @cgm_madridФото: Twitter.com
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Популярная у туристов центральная улица испанского Мадрида под названием Гран-Виа была полностью перекрыта для движения транспортных средств и пешеходов. Причиной таких мер стала утечка газа.

По данным мэрии города, во время ремонтных работ по расширению тротуаров была задета труба. На место инцидента тут же прибыли сотрудники служб по чрезвычайным ситуациям. Место утечки удалось обнаружить и закрыть.

По данным полиции Мадрида, на настоящий момент утечку удалось обнаружить и закрыть. Между тем, движение от площади Испании до улицы Алькала все еще перекрыто, говорится в микроблоге правоохранителей в Twitter.

Напомним, что несколькими днями ранее из-за выброса газа на угольной шахте в Китае погибли не менее четырех человек. Инцидент произошел в городе Паньчжоу провинции Гуйчжоу на юго-западе страны, передает сайт kp.ru.

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