2018-08-08T14:47:20+03:00
В мире

В МИД РФ рассчитывают на цивилизованное решение разногласий между Оттавой и Эр-Риядом

Москва выступает против политизации правозащитной тематики
Денис СУХОВ
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Антон Новодережкин/ТАССОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Саудовская Аравия должна самостоятельно решать, каким образом ей обеспечить соблюдение прав человека на собственной территории. Вмешательство Канады с «позиции морального превосходства» в данном случае приветствоваться не может.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Саудовская Аравия, вступившая на путь масштабных социально-экономических преобразований, в полной мере обладает суверенным правом решать, как ей двигаться дальше в этой важной области. В таких вопросах, возможно, нужны конструктивные советы и содействие, но отнюдь не окрики с позиции «морального превосходства», - подчеркнула Захарова.

Дипломат отметила, что Россия последовательно и твердо выступает за соблюдение универсальных прав человека, «при должном учете национальной специфики, сложившихся в течение длительного времени особенностей и традиций тех или иных государств».

«Считали и считаем недопустимой в этой связи политизацию правочеловеческой проблематики», - добавила Захарова.

При этом она выразила надежду, что Саудовская Аравия и Канада сумеют «цивилизованно договориться о преодолении возникших между ними разногласий».

Как сообщал сайт «КП», в минувший четверг глава МИД Канады Христя Фриланд выразила озабоченность в связи с заключением под стражу группы гражданских активистов в Саудовской Аравии. После этого канадское посольство призвало «немедленно осовободить правозащитников».

В свою очередь в Саудовской Аравии заявили, что действия Канады являются неприкрытым вмешательством во внутренние дела страны и нарушают международное право. Ответ последовал незамедлительно и был довольно жестким: Эр-Рияд отозвал своего посла в Оттаве для консультаций и объявил главу канадской дипмиссии персоной нон-грата — последнему дали сутки на то,чтобы покинуть королевство.

Кроме того, Саудовская Аравия приостанавливает новые торговые и финансовые операции с Канадой, а также сворачивает совместные программы в области медицины и образования.

Комментируя разразившийся дипломатический скандал, неунывающая Христя Фриланд подчеркнула, что Канада не намерена менять свою позицию относительно соблюдения прав человека.

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