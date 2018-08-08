СЕГОДНЯ 14:58 2018-08-08T14:58:33+03:00

На торгах Московской биржи курс евро растет к рублю на фоне публикаций о возможности новых антироссийских санкций со стороны США

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В среду, 8 августа, курс евро преодолел отметку 75 рублей впервые с 8 мая 2018 года. На торгах на Московской бирже евро растет на фоне публикаций в СМИ о возможности новых антироссийских санкций со стороны США.

К 13:50 по московскому времени курс евро составил 75,0125 рубля, что на 1,36 рубля выше закрытия предыдущих торгов. К этому времени доллар США стоил 64,69 рубля - на 1,2 рубля больше прошлого уровня. Ранее курс американской валюты превысил 64 рубля впервые с 19 июня.

По данным на 8 августа бивалютная корзина (0,55 доллара и 0,45 евро) подорожала на 1,27 рубля. Этот показатель составил 69,335 рубля.

Курс рубля снижается к доллару и евро на торгах в среду на фоне сообщений о возможности новых антироссийских санкциях со стороны США, а также остановившегося роста нефтяных цен, передает "Интерфакс".