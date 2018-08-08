В Раде признали, что Украина не сможет расплатиться с МВФ по кредитам

СЕГОДНЯ 15:13 2018-08-08T15:13:33+03:00

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Украина не обладает достаточными средствами, чтобы расплатиться по кредитам с Международным валютным фондом. Такое мнение высказал депутат Верховной Рады Вадим Денисенко.

Он напомним, что в период с 2004 по 2014 годы Киев одолжил у МВФ порядка 45 млрд долларов. На протяжении этих 10 лет в стране была стабильная экономическая ситуация и даже периоды огромного экономического роста. Однако, по словам депутата, все эти деньги были "проедены", а расплачиваться по долгам нужно уже сейчас.

"Надо сказать о том, что у нас действительно сложная финансовая ситуация будет в следующем году, когда будут выплаты. В принципе, мы только МВФу будем выплачивать больше 6,5 млрд. долларов. <...> Можно ли заплатить МВФу деньги без получения новых траншей? На сегодня это невозможно", - сказал Денисенко в эфире телеканала "Прямой".

При этом член Рады подчеркнул, что получение последнего транша от фонда "критически важно" для государства, поскольку именно под него "завязан" кредит от Всемирного банка и макрофинансовая помощь от Европейского Союза. Учитывая состояние украинской банковской системы, единственный источник получения денег находится за границей, добавил депутат.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что чешский сенатор Ярослав Дубрава даже сравнил Киев с черной дырой, которая просто "заглатывает" финансы, и никто не знает, куда они пропадают.