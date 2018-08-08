2018-08-08T15:16:24+03:00
Политика

Надежда Савченко подала в суд на генеральную прокуратуру Украины

Депутат требует опровергнуть заявление правоохранителей о ее возможной причастности к подготовке терактов в Киеве и возместить моральный ущерб в 1 гривну
Екатерина БОЛГОВА
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Депутат Верховной рады Надежда СавченкоДепутат Верховной рады Надежда СавченкоФото: REUTERS
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Депутат Верховной рады Надежда Савченко подала в суд на генеральную прокуратуру Украины. Она требует опровергнуть заявление представителей правоохранительных органов о ее возможной причастности к организации терактов в столице, а также возместить моральный ущерб в 1 гривну (0,03 доллара).

Как передает агентство "Украинские новости", в начале августа Савченко подала иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Информацию, распространенную сотрудниками главной военной прокуратуры, депутат просит признать недостоверной, унижающей честь и достоинство и нарушающей право на неприкосновенность деловой репутации. Речь идет о данных, распространенных во время судебного заседания 23 марта в Шевченковском районном суде Киева, когда решался вопрос о ее аресте.

"Кроме того, депутат просит взыскать с ответчика в ее пользу моральный ущерб в размере 1 гривны. Об этом говорится в материалах суда", — сообщает агентство.

По данным СМИ, иск был перенаправлен в Соломенский районный суд Киева, так как здание главной военной прокуратуры расположено в этом районе.

Напомним, Генпрокуратура Украины полагает, что Савченко планировала теракты в здании парламента страны. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. 23 марта она была арестована судом на два месяца. В суде депутат заявила, что объявляет голодовку.

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