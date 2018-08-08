В ФАС рассказали о влиянии повышения НДС на стоимость бензина

СЕГОДНЯ 15:29 2018-08-08T15:29:53+03:00

В ФАС рассказали, как повышение НДС отразится на ценах на бензин Фото: Евгения ГУСЕВА

При этом, по словам замглавы службы Анатолия Голомолзина, о дестабилизации ситуации речи не идет

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Повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) повлияет на цены на бензин. При этом, по словам заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы Анатолия Голомолзина, о дестабилизации ситуации речи не идет.

Он отметил, что повышение НДС повлияет на цену топлива "точно так же, как он окажет (влияние) на все другие товары и продукцию". Замглавы ФАС добавил, что на стоимость топлива влияют много факторов и налоговая составляющая — одна из ключевых.

"Они могут повлиять, но мы эту ситуацию постоянно мониторим. Устойчивость на рынке будет обеспечена", — подчеркнул Голомолзин.

Он отметил, что дестабилизация обстановки из-за повышения налогов "в принципе невозможна".

"Мы ситуацию контролируем. И плюс мы говорим, что развитие рыночных инструментов, таких как биржевые инструменты, позволяет не только определять индикаторы рыночных цен, но еще и управлять рисками, то есть хеджировать риски, в том числе риски колебания цен", — добавил замглавы ФАС, передает РИА Новости.

Напомним, с января следующего года ставка налога на добавленную стоимость вырастет с 18% до 20%, ставка страховых взносов в социальные внебюджетные госфонды сохранится на прежнем уровне 30%.