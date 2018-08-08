Избитый в московском баре Сами Насери рассказал свою версию произошедшего

СЕГОДНЯ 15:41 2018-08-08T15:41:05+03:00

Известный по фильму "Такси" французский актер заверил, что в день драки не употреблял алкоголь и не нарушал правила караоке

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Французский актер Сами Насери, которого избили в московском караоке-баре Voice на Тверской улице, рассказал свою версию произошедшего в тот день.

Напомним, в ночь с воскресенья, 5 августа, на понедельник звезда фильма "Такси" уехал в больницу прямиком из клуба. Француз и его компания подрались с двумя парнями из Беларуси, и в результате у иностранца полностью заплыл левый глаз. Сначала Насери доставили в НИИ Склифософского, а потом переправили в НИИ глазных болезней имени Гельмгольца. Уже там ему сделали небольшую операцию, которая прошла успешно.

Ранее в СМИ появилась информация, что актер якобы хотел петь больше положенного в обход очереди. Однако сам Насери эту версию опроверг.

Он рассказал, что в тот вечер в караоке отдыхала компания русскоговорящих людей, "с большим количеством алкоголя на столе". Сам же иностранец был трезв, поскольку употреблял лекарства не совместимые со спиртным. По словам француза, соседняя компания заплатила администрации заведения, и в результате они исполнили порядка 20 песен поряд.

"Я знаю правила, я знаю русскую культуру караоке, я был в 20 барах за год своего пребывания в России, и нигде не заставляли платить за песни. А здесь они, должно быть, заплатили, то есть у них было больше прав, потому что они заплатили", — возмутился актер.

Он подчеркнул, что в какой-то момент решил просто покинуть бар и вышел на улицу. Уже там его потянул за руку один из русскоговорящих парней, чтобы поговорить.

"Я сказал, что мы уходим. Оба молодых человека за нами проследовали, один из них набросился на моего брата, и началась потасовка", — цитирует РИА Новости Насери.

Артист добавил, что все это время охрана заведения просто наблюдала за происходящим. Сам актер пострадал, уже направляясь в сторону дома. Один из мужчин догнал его и ударил в лицо. При этом Насери уверяет, что нападавшие были хорошо знакомы с администрации бара.

Ранее эту версию подтвердил сайт kp.ru. Один из участвовавших в драке белорусов 29-летний Олег Казаков рассказал, что действительно отлично знает руководство заведения и официантку, работающую в тот день. Именно из-за нее молодой человек и вступил в конфликт.

По версии парня, известный актер не хотел оплачивать счет, а значит девушке пришлось бы брать деньги из собственного кармана. При этом, Казаков уверяет, что француз вел себя неадекватно и первый кинулся с кулаками.