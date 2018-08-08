СЕГОДНЯ 15:42 2018-08-08T15:42:48+03:00

В Берлине надеются, что США учтут европейские интересы при принятии санкций против Ирана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ранее власти ЕС приняли «блокирующий закон», которые призван защитить от американских ограничений компании из Европы, сотрудничающие с Тегераном

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Власти Германии ожидают, что США учтут европейские интересы, принимая санкции против Ирана. Об этом сообщила официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

«Мы ждем от США, что они примут во внимание европейские интересы при применении американских санкций», - заявила Деммер.

Напомним, в ночь на 7 августа США возобновили часть антииранских санкций, некогда отмененных по условиям «ядерной сделки» с Ираном. Речь идет об ограничении торговых операций Тегерана с долларом, драгметаллами, сталью, алюминием и углем. Также санкции затрагивают автомобилестроительный сектор исламской республики.

Вторая часть санкционного пакета вступит в силу с 5 ноября и коснется энергетической отрасли Ирана, сделок, относящиеся к нефти, а также транзакций с центральным банком страны.

В Вашингтоне допускают отмены санкций лишь после «колоссального изменения» внутренней и внешней политики Ирана.

Как изволил выразиться президент США Дональд Трамп, он требует не меньше, чем «мира во всем мире», а потому ни одна компания, сотрудничающая с Ираном, не сможет работать в США.

В то же время Евросоюз не поддержал выход США из «ядерной сделки». Чтобы обезопасить сотрудничающие с Ираном европейские компании от ограничительных мер Вашингтона, Еврокомиссия приняла так называемый «блокирующий закон», который запрещает выполнять американские санкции и позволяет требовать компенсацию возможного экономического ущерба.