Эксперт оценил инициативу американских сенаторов о новых антироссийских санкциях

СЕГОДНЯ 16:05 2018-08-08T16:05:11+03:00

Тема противостояния с Москвой остается одной из немногих объединяющих на американском внутриполитическом поле

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Санкционные действия стали неотъемлемой частью американской дипломатической риторики и практики, поэтому очередной пакет антироссийских ограничений не станет неожиданностью. Такое мнение выразил замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.

Эксперт прокомментировал недавнюю инициативу группы американских сенаторов, предложивших объединить на одной базе все антироссийские санкции и консолидировать усилия по оказанию давления на Москву.

«Санкционный режим продолжится, потому что это следование долгосрочным геополитическим, геоэкономическим задачам США. Для того, чтобы их ввести, необходим формальный повод, как мы видим, их много: это и ситуация в Сирии, где у нас совершенно разные интересы, это ситуация на Украине, где Штаты заинтересованы в том, чтобы тлеющий конфликт на юго-востоке продолжался, потому что они хотят использовать Украину как потенциальную точку «входа» для давления на нашу страну», - цитирует Данюка телеканал RT.

По его словам, антироссийская тематика является одной из немногих объединяющих на внутриполитическом поле США, консенсус в этом вопросе среди американского истеблишмента очень силен.

«Им не выгодна наша кооперация с Европой в сфере энергетики, высоких технологий и промышленного производства, и в этом контексте они будут пытаться, чтобы наши банки, капиталы, компании, которые выходят на мировые рынки, подвергались карательным и ограничительным мерам», - добавил эксперт.

Ранее в Конгресс США поступила инициатива группы сенаторов под названием «Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018».

Стостраничный документ предлагает объединить все антироссийские санкции на единой основе, а также консолидировать собственные и международные усилия по пресловутому «сдерживанию России».

В частности, речь в документе идет о введении санкций в отношении российского госдолга, энергетического сектора и крупнейших государственных банков страны.