СЕГОДНЯ 16:28 2018-08-08T16:28:19+03:00

ФАС оштрафует "большую тройку" операторов за нарушения в связи с роумингом Фото: "КП" Архив

Размер штрафа будет определен в сентябре 2018 года

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафует "большую тройку" мобильных операторов за нарушения с роумингом. Как сообщил журналистам замглавы ведомства Анатолий Голомолзин, размер штрафа будет определен в сентябре текущего года. По его словам, вопрос о санкциях в отношении "большой тройки" уже решается в рамках кодекса административных правонарушений.

Глава управления регулирования связи и информационных технологий службы Елена Заева отметила, что вопрос о штрафах будет рассматриваться в рамках п.6 ч.1 ст.10 закона "О защите конкуренции" (установление экономически необоснованных тарифов).

Голомолзин подчеркнул, что все российские операторы мобильной связи в ближайшее время отменят внутрисетевой роуминг.

"Мы добились отмены роуминга, и в ближайшее время все операторы связи прекратят нарушения антимонопольного законодательства, отменив внутрисетевой роуминг", - сказал замглавы ФАС.

По его словам, такое решение примет "Вымпелком" (Билайн) с 20 августа, "Мегафон" — с 30 августа, МТС отменит внутрисетевой роуминг до 30 августа для 90% абонентов, а до 30 сентября для остальных 10%, передает ТАСС.

Напомним, летом прошлого года ФАС предписала "Вымпелкому", "Мегафону", МТС и Tele2 устранить разницу в тарифах в домашнем регионе и при поездках по стране.