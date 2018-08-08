2018-08-08T16:28:19+03:00
Экономика

ФАС оштрафует "большую тройку" мобильных операторов за нарушения с роумингом

Размер штрафа будет определен в сентябре 2018 года
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
ФАС оштрафует "большую тройку" операторов за нарушения в связи с роумингомФАС оштрафует "большую тройку" операторов за нарушения в связи с роумингомФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафует "большую тройку" мобильных операторов за нарушения с роумингом. Как сообщил журналистам замглавы ведомства Анатолий Голомолзин, размер штрафа будет определен в сентябре текущего года. По его словам, вопрос о санкциях в отношении "большой тройки" уже решается в рамках кодекса административных правонарушений.

Глава управления регулирования связи и информационных технологий службы Елена Заева отметила, что вопрос о штрафах будет рассматриваться в рамках п.6 ч.1 ст.10 закона "О защите конкуренции" (установление экономически необоснованных тарифов).

Голомолзин подчеркнул, что все российские операторы мобильной связи в ближайшее время отменят внутрисетевой роуминг.

"Мы добились отмены роуминга, и в ближайшее время все операторы связи прекратят нарушения антимонопольного законодательства, отменив внутрисетевой роуминг", - сказал замглавы ФАС.

По его словам, такое решение примет "Вымпелком" (Билайн) с 20 августа, "Мегафон" — с 30 августа, МТС отменит внутрисетевой роуминг до 30 августа для 90% абонентов, а до 30 сентября для остальных 10%, передает ТАСС.

Напомним, летом прошлого года ФАС предписала "Вымпелкому", "Мегафону", МТС и Tele2 устранить разницу в тарифах в домашнем регионе и при поездках по стране.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В генконсульство России в Салониках не поступала информация о проблемах фанатов "Спартака"
Врачи научились лечить самый опасный рак груди
Эксперт оценил инициативу американских сенаторов о новых антироссийских санкциях
Путин поручил вывести космическую промышленность на новый уровень качества
В Берлине надеются, что США учтут европейские интересы при принятии санкций против Ирана
Избитый в московском баре Сами Насери рассказал свою версию произошедшего
Бывшая девушка Немцова поборется за звание «Мисс Украина Вселенная»
В ФАС рассказали о влиянии повышения НДС на стоимость бензина
Надежда Савченко подала в суд на генеральную прокуратуру Украины
Курс доллара на 9 августа 2018 года составит 63,59 рублей
В Раде признали, что Украина не сможет расплатиться с МВФ по кредитам
Курс евро преодолел отметку 75 рублей впервые с 8 мая
Вторая ветка "Турецкого потока" будет построена до конца 2019 года
В МИД РФ рассчитывают на цивилизованное решение разногласий между Оттавой и Эр-Риядом
Расписание матчей сборной России на ЧМ-2019 по хоккею: начинаем турнир матчем с Норвегией
Одна из центральных улиц Мадрида перекрыта из-за утечки газа
The Times: программа британских подлодок может быть отложена из-за дефекта компонентов из США
Шойгу выразил соболезнования близким журналиста Михаила Лещинского
Опрос: Тимошенко возглавила рейтинг кандидатов на украинских президентских выборах
Лесные пожары в Испании: эвакуированы уже около 3 тысяч человек
Американец утонул, пытаясь задержать дыхание на время
Чемпион мира по легкой атлетике Николас Бетт погиб в автокатастрофе‍
Ливийский генерал призвал Путина оказать помощь в преодолении кризиса в стране
Московский "Спартак" сыграет в красной форме против ПАОК в выездной игре Лиги Чемпионов