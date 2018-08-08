Врачи научились лечить самый опасный рак груди

СЕГОДНЯ 16:55 2018-08-08T16:55:31+03:00

Немецкие ученые выявили белок, воздействие на который приводит к гибели раковых клеток

Изменить размер текста: A A

Женщинам, страдающим раком груди, дали надежду на полное исцеление. Немецкие ученые выявили белок, воздействие на который приводит к гибели клеток опухоли.

Специалисты Института изучения старения имени Лейбница в Йене пришли к выводу, что развитие смертельной формы рака груди связано с повышенной активностью белка TRPS1. Он убивает клетки иммунной системы, которые вырабатываются для борьбы с патогенами.

Данное открытие дает надежду тысячам женщин. Ежегодно от этого заболевания умирают больше 520 тысяч представительниц слабого пола, пишет "Утро.ру".

Данный вид рака очень сложно поддается лечению.

«Белок TRPS1 является антагонистом YAP – белка, контролирующего размер органов. Он подавляет активность некоторых компонентов пути Hippo в клетках рака", – поясняют медики.

Повышенное содержание такого белка в тканях организма блокирует здоровые клетки и не оставляет организму шансов на борьбу с опухолью.

Новый препарат, который разрабатывается в институте, позволит воздействовать на TRPS1 и прекращать его активную выработку организмом, сообщает сайт «Дни.ру».